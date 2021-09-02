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Роналду побил мировой рекорд по голам (видео)

11:38
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Он забил 111 мячей за сборную Португалии

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых за национальную команду голов.

Накануне 36-летний футболист забил 110-й и 111-й голы в матче с ирландцами и стал мировым рекордсменом. Он обошел иранца Али Даеи (109 голов), который завершил карьеру в 2007 году, передает РИА Новости.

"Этот рекорд для меня особенный, и он определенно в числе тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь", - написал Роналду в Instagram.

https://rsport.ria.ru/20210902/ronaldu-1748260025.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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