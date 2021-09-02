Временную регистрацию теперь можно оформить через "Госуслуги"

В МВД и МФЦ ходить не нужно

Оформление временной регистрации через портал Госуслуг стало возможным во всех регионах страны.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве внутренних дел России. Теперь для оформления документов не нужно посещать МВД или МФЦ.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет портала "Госуслуг", его заверят усиленной квалифицированной подписью. Электронная версия будет равнозначна бумажной.

Кроме того, с 1 июнл 2022 года на портале Госуслуг можно зарегистрировать по месту жительства детей до 14 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram