Временную регистрацию теперь можно оформить через "Госуслуги"

В МВД и МФЦ ходить не нужно
Оформление временной регистрации через портал Госуслуг стало возможным во всех регионах страны.
Об этом ТАСС сообщили в министерстве внутренних дел России. Теперь для оформления документов не нужно посещать МВД или МФЦ.
Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет портала "Госуслуг", его заверят усиленной квалифицированной подписью. Электронная версия будет равнозначна бумажной.
Кроме того, с 1 июнл 2022 года на портале Госуслуг можно зарегистрировать по месту жительства детей до 14 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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