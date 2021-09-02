ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Временную регистрацию теперь можно оформить через "Госуслуги"

11:55
  • четверг
  • 02 сентября 2021

В МВД и МФЦ ходить не нужно

Оформление временной регистрации через портал Госуслуг стало возможным во всех регионах страны.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве внутренних дел России. Теперь для оформления документов не нужно посещать МВД или МФЦ.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет портала "Госуслуг", его заверят усиленной квалифицированной подписью. Электронная версия будет равнозначна бумажной. 

Кроме того, с 1 июнл 2022 года на портале Госуслуг можно зарегистрировать по месту жительства детей до 14 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Госуслуги "Мои документы"
Госуслуги "Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.