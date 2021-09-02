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Вассерман рассказал, как можно распределить возросшие прибыли Сбербанка

12:13
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Аналитик заявил, что государство должно компенсировать потерянные россиянами в начале 1990-х годов вклады

Российские банки в первом полугодии 2021 года продемонстрировали значительный рост прибыли. Больше всего увеличилась чистая прибыль у Сбербанка — в 2,2 раза (до 629,8 млрд рублей). Самый незначительный рост показал Райффайзенбанк — на 0,27% (до 18,9 млрд рублей).
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Политический аналитик Анатолий Вассерман предложил детально просчитать, как выгоднее и логичнее всего распорядиться дивидендами Сбербанка. Он напомнил, что государство, помимо всего прочего, должно отвечать и за создание многих структур. Дивиденды принесут большую пользу всей стране, если будут потрачены на разумно выбранные общегосударственные нужды, отметил Вассерман.

Он также напомнил свою позицию о потерянных россиянами в начале 1990-х годов вкладах и заявил, что "государству давно нужно начать платить по счетам" и принять закон, который позволит компенсировать сгоревшие накопления.

Представляющая партию РПСС заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова выразила мнение, что все полученные дивиденды нужно пустить "исключительно на поддержку социальной сферы граждан".

Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии "Родина" Марина Костычева заявила, что восстановить потерянные вклады в полном объеме будет сложно, однако это нужная и здравая инициатива. При этом она подчеркнула, что сейчас другое время, однако даже в новых реалиях никто бы не отказался от компенсации своих потерянных доходов.

В Центробанке ранее подсчитали, что в июле 2021 года средства россиян в банковском секторе выросли на 150 млрд рублей (+0,5%). Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах, но примечательно, что срочные вклады практически стабилизировались.

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