Психологи рассказали, как помочь ребенку побороть стресс в начале учебного года

Даже если первые дни в школе не оправдали ожиданий, следует решать проблемы по мере их поступления

Соблюдение распорядка дня и организация внешкольного досуга помогут ребенку справиться со стрессом в начале учебного года. Об этом рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева.

Эксперт отметила, что даже если первые дни в школе не оправдали ожиданий ребенка, родителям стоит на время забыть про них и решать проблемы по мере их поступления. До детей важно донести мысль, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, а успеха достигает тот, кто действует, анализирует свой опыт и действует снова на его основе. Поэтому если выясняется, что привычный способ действия не работает, следует остановиться и задуматься.

Родители должны следить за тем, чтобы день не был перегружен занятиями. Если есть возможность что-то выбрать, а от чего-то отказаться, нужно прислушаться к мнению ребенка и узнать, что интересно ему, а что — нет, а главное — почему, рассказала психолог.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Ольга Царева предложила родителям использовать правило трех "С", которое состоит из пунктов "Самостоятельно", "Своевременно" и "Систематически". Это означает, что важно делать необходимые упражнения самому школьнику без напоминания родителей в определенное самим им время и каждый день, сообщает ТАСС.

2021/22 учебный год начался в России в очном формате, но при усиленных противоэпидемических мерах. За парты сядут 17 миллионов школьников, из них около двух миллионов — первоклассники. К учебе приступят также свыше 4 миллионов студентов.

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