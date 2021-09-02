Поставки газа по "Северному потоку — 2" могут начаться до конца года

Такое предположение высказал министр энергетики России Николай Шульгинов

Поставки газа по новому трубопроводу "Северный поток — 2" могут начаться еще до конца 2021 года. Об этом рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

В кулуарах Восточного экономического форума на острове Русский во Владивостоке Шульгинов заявил, что прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется в этом году, сообщает РИА Новости.

Новый рекорд установили цены на фьючерсном рынке Европы: впервые в истории тысяча кубометров голубого топлива стоят больше 600 долларов. 30 августа цена октябрьского фьючерса поднялась до 600,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в течение дня цена колебалась и опускалась до 588 долларов.

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