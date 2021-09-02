Песков объяснил, почему у Путина нет соцсетей

У президента есть принципиальная позиция

Президент России Владимир Путин не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей.

У главы государства нет на это времени. Путин категорически против, чтобы его аккаунты в соцсетях вел кто-то другой, объяснил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"У самого Путина нет социальных сетей. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", - подчеркнул его пресс-секретарь, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом Кремль, правительство и министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях и намерены совершенствовать эту часть работы, передает ТАСС.

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