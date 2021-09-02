Путин назвал недопустимым сбои с льготными авиабилетами из Дальнего Востока

Этот вопрос нужно держать на постоянном контроле, отметил президент

Комфортные условия жизни на Дальнем Востоке должны быть созданы в самое ближайшее время. Об этом в четверг заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию региона. Президент проводит его из Владивостока в режиме видеоконференции.

В центре внимания - важнейшие темы. Социальные гарантии, модернизация первичного звена здравоохранения, реабилитация для переболевших ковидом. Глава государства констатировал - людям не всегда доступна качественная медицина, в регионе не хватает врачей, поэтому работу нужно начать как можно скорее, учитывая при этом специфику Дальнего Востока.

Еще один острый вопрос - авиасообщение. Президент отметил - действующая в стране программа льготных перевозок, по разным причинам, оказалась доступна не всем, сообщает "ТВ Центр".

"Я хочу, чтобы меня услышали коллеги из министерств. Такая ситуация недопустима. Вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле. И дело не в том, что где-то чего-то не хватает. С министром разговаривал. Каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте. Все граждане России - мы все проживаем в одной стране. И нам нужно обеспечить безусловную связанность территорий. И свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу Министерство финансов, транспорта, другие ведомства подумать об этом и предложить решение. Ничего сложного здесь нет", - заявил Путин.

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