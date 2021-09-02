ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей

14:38
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Никаких заявлений не требуется

В России начались единовременные президентские выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Она касается всех категорий, в том числе работающих и военных, сообщает "ТВ Центр".
Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам

С такой инициативой ранее выступил Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России". Никаких заявлений писать не нужно. Денежные средства распределяют в соответствии с данными Пенсионного фонда.

С сегодняшнего дня их переводят тем, кто использует банковскую карту - все начисления придут до 5 сентября. Остальные получат выплаты после 3-го - вместе с пенсией. Такая мера позволит поддержать более 43 миллионов граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пенсионеры возле кассы
Пенсионеры возле кассы
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.