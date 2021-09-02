Российские пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей

Никаких заявлений не требуется

В России начались единовременные президентские выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Она касается всех категорий, в том числе работающих и военных, сообщает "ТВ Центр".

С такой инициативой ранее выступил Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России". Никаких заявлений писать не нужно. Денежные средства распределяют в соответствии с данными Пенсионного фонда.

С сегодняшнего дня их переводят тем, кто использует банковскую карту - все начисления придут до 5 сентября. Остальные получат выплаты после 3-го - вместе с пенсией. Такая мера позволит поддержать более 43 миллионов граждан.

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