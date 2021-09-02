Жириновский встретился с гражданами у посольства Афганистана в Москве

Он оценил ситуацию в стране

В Москве у здания посольства Афганистана в четверг прошла встреча членов партии ЛДПР с гражданами. Место выбрано не случайно - именно проблемам республики лидер либерал-демократов Владимир Жириновский посвятил большую часть выступления.

По словам политика, в дела страны активно вмешиваются западные страны, не учитывая особенную культуру страны. И это в итоге приводит к трагическим последствиям.

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