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В партии "Новые люди" рассказали, как сократить налоги и увеличить зарплаты

14:43
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Там предложили провести "экономический маневр"

Партия "Новые люди" предлагает экономический маневр, который позволит сократить налоги и увеличить зарплаты. Он, в частности, предполагает перераспределение налоговой нагрузки между регионами и центром.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев вместе со своими коллегами подробно рассказал об инициативах и о том, как их будут внедрять, если партия пройдет в Госдуму. В числе предложений - "экономический маневр", который сократит налоги и увеличит зарплаты.

По данным Росстата, в стране 19 миллионов бедных. Алексей Нечаев считает - эта статистика сильно занижена. По его подсчетам, более 100 миллионов человек практически всю свою зарплату тратят на еду, а значит находятся за чертой бедности. Повысить доход людей может так называемая "пересборка налогов", которая позволит бизнесу уйти от серых схем. И в итоге приведет к увеличению зарплат.

"Налоговая система сегодня своей сложностью, своей избыточностью просто душит впрямую экономику. Налоговая нагрузка в России сегодня 46,2 процента. И мы предлагаем очень простое решение - 5-процентный налог с оборота. Мы увидели, что на точке 4 года - 5 процентов от оборота налогов достаточно, чтобы бюджет был в том же объеме, который сейчас", - рассказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Среди предложений и децентрализация. Партия предлагает регионам отдавать в федеральный бюджет не 75, а 25 процентов налогов.

"Нищие муниципалитеты и субъекты, которые находятся в нужде, они не могут развивать регионы. Они не могут дать людям достойную жизнь", - отметила кандидат в депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева.

В планах "Новых людей" - навести порядок и в образовании, избавив учителей от бюрократического пресса. И ввести общефедеральную учительскую ставку, которая позволит педагогам во всех регионах получать достойную зарплату.

Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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