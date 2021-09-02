Борис Титов посетил индустриальный парк "Авангард"

Политик находится в Хабаровском крае

Лидер Партии Роста Борис Титов вместе с участницами первой тройки федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму посетил Хабаровский край в ходе поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

Там команда осмотрела индустриальный парк "Авангард". А после - пообщалась с журналистами и предпринимателями. Участники встречи отметили, что у местного бизнеса своя специфика. Поэтому необходимы льготы для конкретных регионов. Партия согласилась сформировать инициативы.

"Вы нас поддержите, потому что если мы прокукарекаем в очередной раз и не будет никакой поддержки со стороны бизнеса Дальнего Востока, то мы иногда в вакууме живем. Вроде бы есть проблема, но никто о ней не говорит публично", - заявил Борис Титов.

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