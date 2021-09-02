Собянин: В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

Мэр отметил значительное улучшение экологии на юго-востоке столицы

В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений. На смену системе, которая служила городу не один десяток лет, приходят современные комплексы, отвечающие экологическим требованиям. Так, уже до конца года завершатся основные работы по модернизации Курьяновских очистных сооружений. Об этом в четверг завил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений выходит на финишную прямую. Это одного из новых зданий, предназначенных для первичной очистки. И здесь остались последние штрихи. Самые сложные работы уже проведены, оборудование смонтировано. В середине следующего года они всё заработают на полную мощность.

Двухуровневая первичная очистка до этого здесь не применялась. Первый барьер задержит крупный мусор, следующий - уже мелкий. Далее в воде останется только песок и микроорганизмы. Мелкие твёрдые частицы останутся в специальном пескоулавливателе. Его строительство тоже подходит к концу. А все биологические остатки будут ликвидированы в блоке ультрафиолетового обеззараживания.

Курьяновские очистные сооружения сейчас состоят из трёх блоков. Первый был построен ещё в середине прошлого века. Второй - в 70-х годах. Но с введением третьего они станут резервными, так как новые сооружения с запасом обеспечат потребности столицы и ближайших подмосковных городов.

"Это не просто какой-то ремонт, это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских. Здесь в Курьяновских все основные работы будут закончены уже до конца года. И следующий год будет посвящен наладке этого оборудования, так, чтобы все уже работало в штатном режиме", - рассказал Собянин.

Всё, что взяли у природы, возвращается в полном объёме и без малейшего намёка на загрязнение. Это основной принцип работы столичных очистных сооружений. Кроме того, отсеянный из сточных вод и просушенный биологический осадок тоже пойдет в дело. Из песка и микроорганизмов получается так называемая, искусственная биопочва, которая идёт на рекультивацию закрытых свалок.

С особым вниманием следят и за экологический ситуацией вблизи предприятия. До недавнего времени на всех открытых резервуарах применялись специальные купола. Но они не давали стопроцентной изоляции. Здесь же используются так называемые плавающие крышки, которые поднимаются и опускаются вместе с уровнем воды. Таким образом не образуется свободного пространства, и газ нигде не накапливается. Это оценят два миллиона жителей южных районов столицы, которые периодически оказывались в зонах распространения неприятного запаха.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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