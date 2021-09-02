В московских вузах начинают обучение по новым направлениям

Проблем с трудоустройством не будет

В российских вузах стартовали десятки современных направлений, которые курируют не только опытные преподаватели, но и будущие работодатели.

Для некоторых студентов новый учебный год в московских вузах – новый в квадрате – они начинают обучение по специальностям, которых ещё не было. В Высшей Инженерной Школе МИИТа таких семь. Самый большой конкурс был по направлению обработки данных на транспорте – около 20 человек на место.

"Не будет проблем с трудоустройством, учитывая, что каждая специальность, каждая программа, которую мы открыли, в ней работодатель присутствует с самого начала. Он в значительной степени определяет и состав проектных задач, и стажировки, и будущее трудоустройство", - рассказал директор академии "Высшая инженерная школа" Олег Покусаев.

Такая модернизация советской системы распределения – распределение заранее. Ещё одно перспективное направление – информационные технологии моделирования. Выпускники этой программы смогут предсказать, что будет с дорогой или транспортным объектом спустя много лет.

Так же, превентивно, теперь готовят и тех, кто будет следить за экологией на добывающих производствах. МИСИС открыл для этого новые специальности.

"Продвигаем новый подход к образованию, который включает в себя различные системные подходы того, как нужно управлять именно взаимоотношениями крупного бизнеса или муниципальных образований с окружающей средой", - рассказал директор горного института НИТУ "МИСИС" Александр Мясков.

Для крупных добывающих компаний готовят экологов, которые должны заранее просчитывать риски загрязнений и экологических катастроф. Для этого в учебной программе много практики, в том числе – лабораторной.

Этот прибор полностью российского производства. Он измеряет содержание ртути в воздухе, в воде, в земле. Да в чём угодно. Для этого проба насыпается в специальную ложечку, всё взвешивается. Затем она помещается в прибор, и специальная программа рассчитывает содержание ртути в пробе.

Подобных направлений и программ в вузах сейчас сотни, и все они направлены на одно – тесную связку с крупными предприятиями, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram