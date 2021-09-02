Песков назвал национальную идею России

Она связана с универсальными ценностями для каждого человека

Национальной идеей России связана с универсальными ценностями для каждого человека. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, национальную идею сформулировал глава государства. Она связана с универсальными ценностями для каждого человека, поскольку именно из многообразия людей формируется наша страна.

Песков подчеркнул, что Россия – великолепная страна, самая лучшая в мире, она должна быть здоровой, современной, и в ней все хорошо должны жить, сообщает РИА Новости.

1 сентября Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр "Океан" и встретился с победителями олимпиад и конкурсов. Глава государства подчеркнул, что очень важно знать не только историю мира, страны, но и своей семьи.

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