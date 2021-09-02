В рейтинг лучших университетов мира вошли 60 российских вузов

МГУ поднялся сразу на 16 позиций в топе

Сразу 60 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Впервые столь высокую международную оценку получило такое количество учебных заведений России.

Лидер по-прежнему МГУ. По сравнению с прошлым годом он тоже впервые поднялся сразу на 16 позиций и занял 158 строчку в рейтинге, сообщает "ТВ Центр".

По мнению английских экспертов, у Московского университета очень высокая репутация в академических кругах, а также надёжные связи с промышленностью и бизнесом, что, несомненно, котируется в мировом сообществе.

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