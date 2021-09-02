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Эксперты отметили защищенность электронного голосования от взломов и фальсификаций

13:40
  • четверг
  • 02 сентября 2021

ДЭГ очень удобно для избирателей

У дистанционного электронного голосования большое будущее, процедура себя зарекомендовала.
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ДЭГ оснащено специальными механизмами, которые защищают от любого внешнего вмешательства. Кроме того, оно обеспечивает потребность избирателей в удобстве и возможность реализовать свою гражданскую позицию без отрыва от личных дел.

"Электронное голосование не только удобно для людей, но и имеет более высокую защиту от фальсификаций", - заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.

Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта в Москве со 2 августа. Подать заявление можно до 13 сентября включительно до 23:59 мск. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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