Депутат ГД Ирина Белых: Электронное голосование – это шаг в будущее

За избирателем остается право выбора и возможность проголосовать в традиционном формате

В столице продолжается регистрация участников дистанционного электронного голосования на выборы в Государственную думу Российской Федерации. Депутат Госдумы Ирина Белых прокомментировала альтернативную возможность волеизъявления.

По словам Белых, дистанционное электронное голосование – это шаг в будущее, которое делает Москва. Всегда очень непросто начинать что-то новое, быть первыми – сложная и ответственная задача. Очень важно, чтобы дистанционное голосование, как альтернативная возможность реализации избирательного права, было понятным, простым в использовании, позволяло осуществлять наблюдение за чистотой и прозрачностью процедуры. Это важные составляющие для главного критерия – доверия, подытожила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что за избирателем всегда остается право выбора и возможность проголосовать в традиционном формате, на избирательном участке.

Заместитель председателя партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев считает дистанционное голосование вынужденной, но разумной мерой в период повышенного риска подхватить вирусную инфекцию. ДЭГ позволит в первую очередь защитить граждан, которые входят в группу повышенного риска.

Председатель исполкома партии "Гражданская платформа" Юрий Юрченко выразил мнение, что массовое развитие цифровизации сделает форму электронного голосования доступной, удобной и повсеместной. Ее необходимо внедрять последовательно на всех уровнях выборов. Основная задача – это повышение уровня доверия к такой форме волеизъявления и подготовка для нее наблюдателей, отметил Юрченко.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17-19 сентября. В эти дни москвичам из двух избирательных округов также предстоит принять участие в довыборах депутатов Мосгордумы, а жителям района Щукино – в выборах муниципальных депутатов.

Принять участие в ДЭГ смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Все заявления направляются в ЦИК России на проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. До конца регистрации на онлайн-голосование осталось менее двух недель. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

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