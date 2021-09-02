Собянин: Модернизация Курьяновских очистных сооружений – важнейший экопроект столицы

Экология в Москве постоянно улучшается

В столичном районе Марьино идёт модернизация Курьяновских очистных сооружений. Площадку сегодня посетил Сергей Собянин. Мэр отметил, что это один из самых важных и сложных экологических проектов в Москве.

Он подчеркнул: фактически крупнейший природоохранный комплекс города будет полностью перестроен. Главная задача - устранение неприятных запахов. В ходе работ введён в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, построен снегоплавный пункт.

Завершить комплексную модернизацию планируют до конца года.

"Это громадная стройка, громадный объем работы. Она продолжается на Курьяновских очистных сооружениях около 10 лет. Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются. По сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений", - сказал Собянин.

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