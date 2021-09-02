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Минпромторг анонсировал снижение цен на овощи в сентябре

15:17
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Мониторинг цен ведется по поручению Владимира Путина

В сентябре цены на лук, капусту и картофель снизятся. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране

По словам представителя Минпромторга, в настоящий момент в России наблюдается активное снижение цен на продукты "борщевого набора". В частности, морковь подешевела на 40% за последние полтора месяца, картофель — более чем на 20%. Помидоры, огурцы вернулись к той цене, которая была оптимальна и комфортна для потребителя, отметил Евтухов.

Замминистра напомнил, что президент России Владимир Путин 16 июля поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке после скачка цен на овощи из так называемого "борщевого набора". Инфляция все еще актуальна для лука и капусты, поскольку в этом году был поздний урожай этих сельскохозяйственных категорий, цитируют Евтухова "Известия".

2 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсуждает инфляцию с руководством правительства на регулярной основе и держит ситуацию под личным контролем.

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