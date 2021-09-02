Минпромторг анонсировал снижение цен на овощи в сентябре

Мониторинг цен ведется по поручению Владимира Путина

В сентябре цены на лук, капусту и картофель снизятся. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По словам представителя Минпромторга, в настоящий момент в России наблюдается активное снижение цен на продукты "борщевого набора". В частности, морковь подешевела на 40% за последние полтора месяца, картофель — более чем на 20%. Помидоры, огурцы вернулись к той цене, которая была оптимальна и комфортна для потребителя, отметил Евтухов.

Замминистра напомнил, что президент России Владимир Путин 16 июля поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке после скачка цен на овощи из так называемого "борщевого набора". Инфляция все еще актуальна для лука и капусты, поскольку в этом году был поздний урожай этих сельскохозяйственных категорий, цитируют Евтухова "Известия".

2 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсуждает инфляцию с руководством правительства на регулярной основе и держит ситуацию под личным контролем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram