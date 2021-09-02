ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков счел опасным для России вступление Украины в НАТО

14:25
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Придется провести перебалансировку

Россия негативно относится к расширению НАТО на восток и приближению к госграницам.
Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной поддержке Украины

Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс вынудит Москву принимать контрмеры, чтобы обеспечить полную безопасность для страны и провести перебалансировку ситуации, передает ТАСС.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам", - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что политика Киева непредсказуема, поэтому поддержка Вашингтона может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз изъявил желание вступить в НАТО. В вашингтоне его устремления поддержали, хотя "как минимум половина населения Украины против вступления в Альянс", заметил Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.