Песков счел опасным для России вступление Украины в НАТО

Придется провести перебалансировку

Россия негативно относится к расширению НАТО на восток и приближению к госграницам.

Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс вынудит Москву принимать контрмеры, чтобы обеспечить полную безопасность для страны и провести перебалансировку ситуации, передает ТАСС.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам", - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что политика Киева непредсказуема, поэтому поддержка Вашингтона может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз изъявил желание вступить в НАТО. В вашингтоне его устремления поддержали, хотя "как минимум половина населения Украины против вступления в Альянс", заметил Песков.

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