Путин заявил о недостаточной поддержке детей

Нужно подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке

Мер поддержки детей в России пока недостаточно. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин.

Как отметил глава государства, власти вводят ряд новых мер поддержки, однако их пока недостаточно. Путин подчеркнул, что необходим полный набор таких мер, от рождения ребенка и до окончания школы. Президент напомнил, что неоднократно поручал правительству поработать в данном направлении.

В частности, нужно подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке, подчеркнул Путин, который находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Наряду с созданием в экономике наиболее привлекательных условий для инвестиций нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, цитирует российского лидера РИА Новости.

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. При этом величина маткапитала на второго ребенка составит 665 009 рублей. Если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

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