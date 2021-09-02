Песков: жизнь должна продолжаться, несмотря на пандемию

Представитель Кремля привел в пример проведение Восточного экономического форума

Жизнь должна продолжаться, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, жизнь может продолжаться в комбинированном режиме — половина в очном формате, половина в цифровом.

Песков указал, что проведение Восточного экономического форума — это "очень-очень важно, потому что пандемия и сам этот коронавирус, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь", сообщает ТАСС.

2 сентября в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 рассказали, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 18985 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за сутки 798 человек, выздоровели 18669 заболевших.

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