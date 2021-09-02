В работе Instagram произошел сбой

У пользователей перестала обновлять лента
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram.
В частности, у 66% юзеров перестала обновляться лента, 23% не могут войти в профиль, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.
С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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