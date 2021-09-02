Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник продолжается

Мэр Москвы изучил ход реконструкции здания детской городской поликлиники №148, филиал №3, в районе Марьино

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 сентября, осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники №148, филиал №3, в районе Марьино.

Градоанчальник рассказал, что в столице продолжается масштабная программа по реконструкции поликлиник. Десятки поликлиник одновременно находятся в работе. Это полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки и полная замена оборудования. По большому счету по завершении работ будет новая современная поликлиника, сказал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что такой большой объем работ, который запланирован в этой поликлинике, выполняется за два-три года. Но сейчас, по словам Собянина, работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода, чтобы горожане, которые ранее приходили на прием в это здание, смогли сюда вернуться поскорее.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что во всех поликлиниках, где ведется реконструкция в 2021 году, работы должны завершиться в конце декабря. По его словам, в реконструкции находится более 70 поликлиник.

В 2020-2021 годах власти Москвы завершили реконструкцию 23 зданий поликлиник общей площадью порядка 60 тыс. кв. м. Ведутся работы по реконструкции еще 58 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 240 тыс. кв. м.

Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах был внедрен Московский стандарт поликлиник. Его основными элементами является увеличение количества врачей самых востребованных специальностей, современное техническое оснащение, цифровая поликлиника, удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, комфорт для врачей и медсестер, благоустроенная прилегающая территория.

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