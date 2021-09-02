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Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы

15:16
  • четверг
  • 02 сентября 2021

В Можайском районе власти приводят в порядок дворы, территорию школы №1400 и парк "Дубки"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парков, скверов и жилых территорий в рамках программы "Мой район" на западе столицы.

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"Разные проекты, но цель у них одна: создать качественную городскую среду и новые возможности для отдыха и занятий спортом рядом с домом", - написал Собянин в посте на своем персональном сайте.

В частности, мэр сообщил, что в Можайском районе идет благоустройство квартала между улицами Говорова и Барвихинская – власти приводят в порядок дворы, территорию школы № 1400 и парк "Дубки".

Власти Москвы также благоустраивают сквер у библиотеки им. Анны Ахматовой на ул. Крылатские Холмы.

В Кунцево обновляют дворы в 18 микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева.

Кроме этого, продолжается комплексное благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в Рублево.

В Раменках приводят в порядок территорию рядом с новым зданием инспекций ФНС №29 и №36 по Москве (ул. Мосфильмовская, 82А), которые ежедневно посещает около полутора тысяч человек.

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