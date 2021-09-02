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Миллер подтвердил сроки пуска газа по "Северному потоку-2"

15:22
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Обещают начать в этот отопительный сезон

Газ в Европу по трубопроводу "Северный поток-2" пойдет уже в этом году. Озвученные ранее  на Восточном экономическом форуме сроки подтвердил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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"Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", — заявил Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтегазовой промышленности

"Северный поток-2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его протянули из России в Германию, на всем протяжении работ против строительства активно выступали Украина, Польша и США, передает РИА Новости.

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