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Минобрнауки готовит возвращение в Россию 700 афганских студентов

15:54
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Некоторые уже приступили к занятиям

Около 700 афганских студентов продолжат обучение в российских вузах. Их возвращение из Афганистана готовит Минобрнауки – решается вопрос с документами и перелетом.
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"У нас около 1400 студентов было по итогам прошлого года, где-то примерно 1350 всего в этом году. Часть студентов, кого мы хотим привезти, это где-то 600-700 студентов. Мы прорабатываем этот вопрос очень активно. Мы помогаем с визами, помогаем вместе с МИДом, прорабатываем транспорт", - сообщил в кулуарах Восточного экономического форума глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам Фалькова, некоторые студенты уже прибыли в Россию и приступили к занятиям, другим пока не удалось выехать из Афганистана. Ранее сообщалось, что около тысячи граждан Афганистана имеют на руках необходимые документы, чтобы покинуть страну – однако в Россию они смогут прибыть лишь после того, как восстановится работа аэропорта Кабула, передает "Интерфакс".

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