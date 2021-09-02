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Названы сроки введения окончательного запрета на одноразовые пластиковые товары

15:58
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Запрет будет вводиться постепенно, чтобы производства успели перестроиться

Окончательный запрет производства одноразовых товаров и упаковки из пластика в России планируется ввести в 2024 году. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал глава Минприроды России Александр Козлов.
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Министр подчеркнул, что запрет будет вводиться постепенно, чтобы производства успели перестроиться. В 2024 году он должен стать окончательным.

При этом Минпромторг РФ назвал ограничение производства и оборота изделий из трудноперерабатываемого пластика крайней мерой. Ведомство предложило сделать акцент на углублении переработки, чтобы предупредить экономические последствия для производителей таких товаров, пишет "Коммерсантъ".

В мае 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о готовящихся поправках в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов — таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

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