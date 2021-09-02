В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину

Женщина находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой

Московская полиция ищет подростка, который накануне сбил на самокате беременную женщину.

Инцидент произошел утром на Волгоградском проспекте. В результате ДТП женщина получила ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Полиция начала проверку по факту случившегося, передает РИА Новости.

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