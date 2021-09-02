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Массовое заражение коронавирусом детей зафиксировано в США

16:21
  • четверг
  • 02 сентября 2021

За 3 недели число возросло на полмиллиона

За три недели августа в Соединенных Штатах заразились коронавирусом более полумиллиона детей. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных Американской академией педиатрии.
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В соответствии с представленной информацией, по состоянию на 5 августа число случаев COVID-19 среди детей составляло около 4,2 миллиона. А на 26 августа количество юных пациентов с подтвержденным коронавирусом возросло до 4,7 миллиона – то есть, рост составил более 500 тысяч заболевших.

Всего в Соединенных Штатах, по данным университета Джонса Хопкинса на 5 августа, насчитывалось 35,4 миллиона случаев заражения COVID-19. К 26 августа это число увеличилось до 38,4 миллиона – то есть, за три недели заболели коронавирусом около 3 миллионов американцев.

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