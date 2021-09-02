Путин указал на проблемы в системе здравоохранения на Дальнем Востоке

Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, заявил президент

Российское государство должно не только сохранить всё, что было сделано нашими предшественниками на Дальнем Востоке, но и многократно преумножить. Сегодня об этом во Владивостоке заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, передает "ТВ Центр".

Президент напомнил, что сейчас реализуется Национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего, она нацелена на приток населения на Дальний Восток. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо ускоренными темпами создавать социальную инфраструктуру. Людям, которые живут там, или планируют приехать, нужны не только рабочие места, но и комфортные условия – и не когда-то в отдалённой перспективе, а уже сейчас, либо в самом ближайшем будущем. Президент также указал на проблемы, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Он, в частности, назвал недопустимой ситуацию, когда граждане не могут купить льготные билеты на перелёты с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно.

"Послушайте: все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связность территорий и свободное передвижение граждан страны по её регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу Министерство финансов, Министерство транспорта, другие ведомства подумать над этим и предложить решение. Ничего сложного здесь нет, нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю. Речь идёт об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. И для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки", - заявил Путин.

Владимир Путин также обратил внимание на болевые точки в системе здравоохранения Дальнего Востока - там не хватает специалистов, а первичное звено требует существенного обновления. При этом президент призвал учитывать специфику региона и не руководствоваться какими-то усреднёнными формулами. Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке много небольших населённых пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения в этих условиях зачастую "хромает".

"Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего. Хочу подчеркнуть: человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, в том числе с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные и хорошо написанные. Ему нужна поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, даже скромный ФАП – но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе, тех, кто перенёс коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить своё здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Поэтому прошу в программе медицинской реабилитации предусмотреть отдельные решения для жителей Дальнего Востока – и конечно, по развитию такой инфраструктуры", - сказал президент.

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