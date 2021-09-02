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Евгений Нифантьев: Мы должны быть готовы к защите от бактериальных и грибковых патогенов

16:27
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Председатель КС Российской ассоциации аптечных сетей предложил расширить проект "Санитарный щит"

Евгений Нифантьев предложил расширить проект "Санитарный щит", акцент в концепции которого сделан на вирусы. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Нужна не меньшая готовность к защите от бактериальных и грибковых патогенов, ежегодная смертность от которых в мире исчисляется миллионами", – подчеркнул председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей.

В 2020 году Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Ранее эксперт обратил внимание на то, что в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия: противовирусные, противобактериальные и противогрибковые.

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В июле на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разработан проект "Санитарного щита", который позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца - вакцины против них.

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