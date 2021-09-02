Александр Мажуга: Москва показывает пример цифровизации высшего образования

Ранее в столице запустили интерактивный обучающий тренажер "Финансирование инвестиционного проекта"

Александр Мажуга считает, что уровень цифровизации высшего образования в Москве постоянно растет.

"Вузы столицы постоянно работают над новыми форматами обучения, которые отражают самые современные тенденции мирового образования. Такой подход позволяет не только выпускать квалифицированные кадры, но и повышает эффективность процесса обучения в целом, делая его более увлекательным для студентов", - отметил профессор РАН, доктор химических наук.

Ранее в Москве создали тренажер для студентов высших учебных заведений финансово-экономических специальностей. Он помогает всем желающим получить знания и практические навыки в сфере инвестирования и финансирования проектов.

Интерактивный обучающий тренажер "Финансирование инвестиционного проекта" был разработан специалистами российского экономического университете имени Г.В. Плеханова, в его основе лежит деловая игра.

Эксперт по делам молодежи Михаил Пономарев назвал внедрение современных технологий в образовании знаковым событием, которое окажет плодотворное влияние на всю экономику.

"Использование информационных технологий качественно повышает уровень организации образовательного процесса", - добавил он.

С точки зрения специалиста ООО "Оптик-Вижн" Михаила Мишарина, современные технологии могут сказаться на уровне преподавания, когда "основное внимание будет уделяться форме подачи материала, а его содержательное наполнение просто уйдет на второй план". В этом случае все может закончится снижением уровня получаемых студентам зданий, предупреждает Мишарин.

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