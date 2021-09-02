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Шойгу показал молодежи, откуда управляют обороной России

17:00
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Десятки самолетов и поездов Минобороны ежечасно находятся в движении

Несколько десятков воздушных судов Минобороны России ежечасно находятся в воздухе, десятки поездов перевозят технику и личный состав. Все это отслеживается и управляется из Национального центра управления обороной, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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Шойгу общался с молодежью в рамках просветительского марафона "Новое знание". Встреча проходила в стенах Национального центра управления обороной. Глава Минобороны отметил, что отсюда отслеживается также ситуация в Сирии, Нагорном Карабахе, других регионах мира.

"У нас одновременно… если взять любой час из суток, то примерно от 16 до 20 железнодорожных составов, которые едут либо с нашими грузами, либо с нашими людьми в разные уголки страны. До 70 воздушных судов, которые находятся одновременно в воздухе. В общем, здесь все, что касается жизни армии", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что из НЦУО идет управление российским флотом, обеспечением армий, передвижением грузов. А также работой в Сирии, российскими базами в Киргизии, Армении, миротворцами в Нагорном Карабахе.

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