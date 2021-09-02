Академик Румянцев: углубленная диспансеризация после COVID-19 поможет предупредить опасные заболевания

В частности, после ковида велик риск возникновения тромботических заболеваний

Врач Александр Румянцев заявил, что включение углубленной диспансеризации переболевших ковидом в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи поможет выявить опасные заболевания, которые вызываются постковидным синдромом.

Член международного комитета по коронавирусной инфекции отметил, что коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе - она приводит и к другим заболеваниям, в частности, велик риск возникновения тромботических заболеваний.

Врач напомнил, что в диспансеризацию для перенесших COVID-19, помимо стандартных исследований крови, добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявлять признаки тромбообразования, передает АГН "Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил углубленную диспансеризацию переболевших ковидом в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Постановлением мэра на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 из бюджета города будет направлено 850 миллионов рублей. Пройти углубленную диспансеризацию вправе все горожане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией.

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