Елена Кац: Московская система медицинской профориентации не имеет себе равных

Депутат рассказала учащимся о специфике работы врача

Учащимся медицинского класса школы № 1504 района Ивановское рассказали о специфике работы врача. Урок провела главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. По ее словам, многоуровневая система подготовки кадров для здравоохранения, действующая в Москве – лучшая в России.

Елена Кац напомнила, что медицинские классы стали первым уровнем профориентации для молодых людей, которые в дальнейшем планируют работать в системе здравоохранения.

"Без сомнения, сложившаяся система подготовки медицинских кадров в Москве – лучшая в России, она не имеет себе равных. В учебную программу медицинских классов введен ряд дополнительных дисциплин, которые будут полезны ученикам при дальнейшем обучении в средней специальной и высшей школе", - сказала депутат.

Во время урока врач рассказала школьникам о специфике работы медиков, о тех сложностях, которые могут встретиться на пути в медицину, дала ряд практических советов и рекомендаций. По словам Кац, она еще раз убедилась в том, что школьники осознанно выбрали медицинское направление. Они отлично учатся и демонстрируют хорошие знания, сказала главврач, комментируя итоги урока.

Медицинские классы открыты более чем в 70 московских школах. В них учатся свыше 4000 детей, которые, помимо основных предметов, изучают микробиологию, анатомию, биохимию и медицинские нанотехнологии

Систему профориентации надо строить по советскому образцу, считает общественный активист, гендиректор компании "Лифтрезерв" Николай Шереметьев. По его словам, в СССР готовили отличных специалистов – так как была развита система погружения ребенка в профессию, потом все это было утеряно". Важность ранней профориентации отметил и общественный деятель Владислав Ромашко: он подчеркнул, что это отличная возможность познакомиться с профессией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram