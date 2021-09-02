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Москва подумает о признании власти в Кабуле после формирования афганского правительства

17:54
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Стихийная операция по уходу НАТО из Афганистана может возыметь негативный эффект

Россия выступает за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и экономически благоустроенного государства. Вместе с тем, стихийная операция стран Запада по уходу из Афганистана может возыметь негативный эффект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила нежелание США нести политическую ответственность

По словам Захаровой, Россия рассмотрит вопрос о признании новых властей Афганистана после того, как будет сформировано правительство страны. В Москве убеждены, что это правительство должно быть коалиционным, с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства.

Захарова подчеркнула, что именно западные силы, которые оказались в Афганистане в отрыве от мандата СБ ООН, несут основную ответственность за все, что оставлено в наследство движению талибов (запрещенной в России организации), передает ТАСС.

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