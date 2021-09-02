Москва подумает о признании власти в Кабуле после формирования афганского правительства

Стихийная операция по уходу НАТО из Афганистана может возыметь негативный эффект

Россия выступает за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и экономически благоустроенного государства. Вместе с тем, стихийная операция стран Запада по уходу из Афганистана может возыметь негативный эффект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия рассмотрит вопрос о признании новых властей Афганистана после того, как будет сформировано правительство страны. В Москве убеждены, что это правительство должно быть коалиционным, с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства.

Захарова подчеркнула, что именно западные силы, которые оказались в Афганистане в отрыве от мандата СБ ООН, несут основную ответственность за все, что оставлено в наследство движению талибов (запрещенной в России организации), передает ТАСС.

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