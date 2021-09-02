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Названа главная тема предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

18:19
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Подробности о встрече рассказали в МИД Белоруссии

Главным вопросом на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве станет подготовка 28 союзных программ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.

9 сентября пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам встречи лидеры дадут пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе рабочего визита Лукашенко в Москву ожидается подписание дорожной карты по развитию экономической интеграции по газу между Россией и Белоруссией.

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