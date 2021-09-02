В Австралии трехлетним детям предложили самостоятельно выбирать пол

Им предоставили выбор – называться "оно" или "они"

Гражданам Австралии, достигшим трехлетнего возраста, предлагается самостоятельно выбирать себе пол. Выбор широкий – кроме привычных "он" и "она", можно назваться "оно" или "они".

С инициативой выступили власти австралийского штата Новый Южный Уэльс. Согласно их рекомендациям, трехлетним детям следует предоставить возможность выбрать то местоимение, которое они предпочтут для обращения к себе.

Ученые и эксперты встретили предложение резкой критикой. Они утверждают, что вопрос о гендерной принадлежности в таком раннем возрасте может негативно сказаться на личностном развитии ребенка. Детям надо позволить оставаться детьми, приводит мнение экспертов Daily Mail.

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