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В Австралии трехлетним детям предложили самостоятельно выбирать пол

19:11
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Им предоставили выбор – называться "оно" или "они"

Гражданам Австралии, достигшим трехлетнего возраста, предлагается самостоятельно выбирать себе пол. Выбор широкий – кроме привычных "он" и "она", можно назваться "оно" или "они".
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С инициативой выступили власти австралийского  штата Новый Южный Уэльс.  Согласно их рекомендациям, трехлетним детям следует предоставить возможность выбрать то местоимение, которое они предпочтут для обращения к себе.

Ученые и эксперты встретили предложение резкой критикой. Они утверждают, что вопрос о гендерной принадлежности в таком раннем возрасте может негативно сказаться на личностном развитии ребенка. Детям надо позволить оставаться детьми, приводит мнение экспертов Daily Mail.

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