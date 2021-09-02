Россия увеличит количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Так, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи
Россия продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Решение принято с учетом сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Кроме этого, оперативный штаб принял ряд других решений:
- С 10 сентября будет увеличено количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию;
- на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи;
- в Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю;
- также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин.
Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram