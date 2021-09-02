ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия увеличит количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

19:02
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Так, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи

Россия продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Решение принято с учетом сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Кроме этого, оперативный штаб принял ряд других решений:

  • С 10 сентября будет увеличено количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию;
  • на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи;
  • в Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю;
  • также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин.

Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.