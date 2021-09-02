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Бузова раскрыла сумму ежемесячных трат

19:21
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Для комфортной жизни певице необходимо не меньше пяти миллионов рублей

Певица Ольга Бузова призналась, что в месяц тратит больше пяти миллионов рублей. В ходе общения с подписчиками в Instagram 35-летняя артистка сообщила, что эти деньги идут на нее, на содержание команды, а также развитие творчества и жизнь родителей.

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"Еще трачу на путешествия и ремонт в квартире, которую я купила сама. Плачу по счетам и ещё налоги за всё", - рассказала Бузова.

Кроме этого, Бузова обратила внимание фанатов на то, что на данный момент она готовит собственное шоу в концертном зале Сrосus Сitу Наll, стоимость которого оценивается в более чем 30 миллионов рублей.

"Соответственно, я зарабатываю больше этой суммы", - пояснила ведущая и добавила, что за все платит сама.

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