Число жертв урагана "Ида" в США превысило два десятка

Идет эвакуация

Жертвами ливней и подтоплений, которые принес в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси ураган "Ида", стали более 20 человек. Реки вышли из берегов, затоплены улицы, дома и квартиры.

Как сообщает телеканал NBC, продолжительные ливни обрушились на столичный регион, штаты Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные власти объявили эвакуацию.

На данный момент известно о 22 погибших в различных населенных пунктах Нью-Джерси и Нью-Йорка. В числе жертв - двухлетний ребенок. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал потоп "историческим" и сообщил о рекордном объеме выпавших на регион осадков.

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