ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв урагана "Ида" в США превысило два десятка

19:34
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Идет эвакуация

Жертвами ливней и подтоплений, которые принес в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси ураган "Ида", стали более 20 человек. Реки вышли из берегов, затоплены улицы, дома и квартиры.
Девять человек погибли в результате наводнения в Нью-Йорке

Как сообщает телеканал NBC, продолжительные ливни обрушились на столичный регион, штаты Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные власти объявили эвакуацию.

На данный момент известно о 22 погибших в различных населенных пунктах Нью-Джерси и Нью-Йорка. В числе жертв - двухлетний ребенок. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал потоп "историческим" и сообщил о рекордном объеме выпавших на регион осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.