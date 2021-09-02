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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

20:02
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Предупреждение действует до утра 5 сентября

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. В столице и области ожидается сильный ветер, предупредили в Гидрометцентре.
Гроза и ветер: москвичей предупредили об опасной погоде

"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Синоптики уточняют, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Предупреждение метеорологов в Москве действует с 9.00 3 сентября до 7.00 5 сентября. В Московской области - с 9.00 3 сентября до 21.00 4 сентября, сообщает Гидрометцентр.

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