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"Эмоций больше, чем слов": Мороз отреагировала на решение МХТ по спектаклям Богомолова

20:13
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Актриса поддержала экс-супруга после снятия его постановок с репертуара театра

Актриса Дарья Мороз поддержала театрального режиссера, своего бывшего супруга Константина Богомолова после того, как стало известно о решении МХТ им.  А. П. Чехова убрать его постановки из репертуара.

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"Эмоций сейчас больше, чем слов. Хорошо, что есть возможность попрощаться с любимыми спектаклями. Единственное, что хочется сказать: кто откладывал - приходите. В последний раз сыграем. "Идеальный муж" - 8 и 13 сентября. "Карамазовы" - ноябрь. Дату надеюсь озвучить чуть позже", - написала Мороз в Instagram.

Кроме того, она, как и Богомолов накануне, почтила память покойного худрука и директора МХТ Олега Табакова, который ввел эти постановки в репертуар театра.

"Это было прекрасное время, когда мы делали что-то важное для театра и драйвовое для себя! Печально, что это время ушло вместе с ним", - заключила актриса.

Накануне стало известно, что руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение убрать из репертуара спектакли Константина Богомолова "Идеальный муж" и "Карамазовы". Об этом сообщил сам режиссер. Он пригласил всех в театр на последние постановки.

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