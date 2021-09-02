"Лексус" сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Пострадавший госпитализирован

ДТП на Комсомольском проспекте в Москве. Иномарка сбила ребенка на самокате, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"На Комсомольском проспекте, у дома 43, водитель автомобиля "Лексус" совершил наезд на ребенка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении ГИБДД.

Пострадавший – мальчик 12-ти лет. Его госпитализировали, врачи обнаружили у ребенка сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, передает ТАСС.

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