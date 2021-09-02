Путин рассказал о планах на Северный морской путь

В 2024 году по нему планируется перевезти 80 миллионов тонн грузов

Российское государство должно не только сохранить всё, что было сделано нашими предшественниками на Дальнем Востоке, но и многократно преумножить. Сегодня об этом во Владивостоке заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Президент подчеркнул, что дальневосточникам нужны не только рабочие места, но и комфортные условия жизни – и не в отдалённой перспективе, а уже сейчас. А завтра глава государства примет участие в работе Восточного экономического форума, который стартовал во Владивостоке.

- Золото тяжелее, оно будет оставаться. Вот, можно посмотреть. Уже самородок намыли.

Цена такого кусочка металла может составить десятки тысяч рублей. Магаданская область - золотой край, что и показывает всем видом своего павильона. Сахалин старается привлечь туристов горнолыжными трассами. Чукотка - национальным колоритом.

"Улица Дальнего Востока" - экспозиция, которая традиционно появляется с открытием Восточного экономического форума на побережье острова Русский. По ту сторону пролива - Владивосток. Вид словно с открытки. Как сделать таким привлекательным весь регион - вот основная задача форума.

Развитию Дальнего Востока посвящена рабочая поездка в регион Владимира Путина. В столице Приморья он посетил Морской университет имени Невельского. Учебный центр для подготовки моряков здесь закончили строить только в июле, он оснащен новейшими виртуальными тренажерами. Курсанты довольны - им нравится, но будет ли работа по специальности в будущем.

"Как вы оцениваете перспективы развития в Северном морском пути конкретно Российской Федерации?" - спросил курсант.

"Если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товара для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка. А у нас 18% территории России — это арктическая зона. 18%! Поэтому для нас самих это чрезвычайно важно. Развитие этого региона, развитие инфраструктуры. Советский Союз совершил самый большой объем перевозок по Северному морскому пути – это было то ли 6,3, то ли 7,3 миллиона тонн. А в прошлом году знаете, сколько? 33. А в 2024 планируется 80 миллионов тонн", - ответил Путин.

Поэтому Россия так активно сейчас развивает ледокольный флот, действуя на перспективу. Такого же подхода явно не хватило во время планирования развития железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке. И теперь мы упускаем выгоду на угольном рынке.

"В свое время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог. Конъюнктура сложилась иначе – а мы инфраструктуру для этого не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать. Это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, да и всей страны, недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий", - сказал президент.

На полях Восточного экономического форума президент провел совещание, посвященное развитию региона. Одна из тем - пассажирские авиаперевозки. Летать на самолётах в отдаленные от Москвы города - дорого. Существует программа льготных билетов, но их в этом году уже не купить: либо регионы исчерпали лимит, либо не получили субсидию. Такая ситуация, по словам президента, недопустима.

"Каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте: все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связность территорий и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Речь идет об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. И для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки", - заявил глава государства.

Президент говорит о необходимости повысить транспортную связанность регионов Дальнего Востока между собой и расширить сеть внутрирегиональных маршрутов. Сделать это поможет новый авиаперевозчик, созданный на базе авиакомпании "Аврора". Развития требует и сеть малых аэродромов, в том числе и для качественной работы санавиации. Врачей региона Владимир Путин поблагодарил за работу.

"Врачи Дальнего Востока, как и их коллеги по всей России, работают самоотверженно, с полной отдачей сил, и хочу ещё раз их за это поблагодарить. Вместе с тем, очевидно, что проблем в системе здравоохранения Дальнего Востока ещё хватает: специалистов как раз наоборот не хватает, а первичное звено требует существенного обновления", - отметил Путин.

Зашла речь на совещании и о мерах поддержки семей с детьми. На Сахалине благодаря дополнительным выплатам при рождении третьего ребенка, удалось значительно увеличить рождаемость. Полпред президента Юрий Трутнев предложил распространить этот опыт на весь Дальний восток.

"Что касается мер поддержки семей с детьми. Да, у нас есть меры поддержки, многие из них новыми являются. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно. Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы", - обратил внимание Путин.

В списке уже реализуемых мер поддержки Дальнего Востока - масштабная реновация городов региона, создание новых предприятий. Только за последние два года построено более 200.

В рамках Восточного экономического форума Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия ещё четырех крупных производств.

"Это четыре проекта, но за последние годы таких проектов здесь – и большего масштаба, и чуть поменьше – возникли уже тысячи. Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия, усилия ваших коллег по развитию Дальнего Востока. Это, безусловно, пойдет на пользу тому делу, которому вы себя посвятили – развитию Дальнего Востока, да и всей нашей огромной страны", - сказал Путин.

Благодаря господдержке на острове Русский был построен и новый кампус Дальневосточного федерального университета. Именно здесь проходит экономический форум, где продолжают работать над развитием региона.

Пётр Вершинин. Виктор Мальцев. Роман Борискин. Ольга Скрипникова. Сергей Дробышев. "ТВ Центр". Владивосток.

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