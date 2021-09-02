За ходом онлайн-голосования проследят наблюдатели и партии

Об этом рассказали в Общественной палате

Следить за ходом дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах смогут как общественные наблюдатели, так и представители партий, имеющие необходимые знания в сфере информационных технологий. Как заявили сегодня в Общественной палате, для этого будет создан специальный портал. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании началась 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября. У партий, участвующих в выборах, - разгар предвыборной кампании.

В городе Октябрьский в Башкирии теперь новая примета - потрешь ботинок бронзового архитектора Веснина и весь день будет удачным! Создание памятника братьям-архитекторам, спроектировавшим в том числе и сам город нефтяников, профинансировал лидер партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов. Добиваться восстановления исторической справедливости намерены и "Коммунисты России", призывая, не забывать о зверствах военных преступников японского отряда 731 в годы Второй мировой войны. Соответствующее обращение направлено в российский СК.

"Великая Победа в Великой Отечественной войне всегда для каждого настоящего гражданина России, и даже не просто гражданина России, а для советского человека на всей территории постсоветского пространства всегда будет самой основной победой нашего народа", - сказал Максим Сурайкин, председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России".

Как поддержать российскую IT-индустрию, сегодня обсуждали единороссы. Нужно способствовать продвижению отечественного софта и создать комфортные условия для разработчиков. Эти и другие предложения вошли в народную программу партии.

А вот так в уральской столице встречают Сергея Лаврова, который входит в первую пятерку федерального списка партии (см. видео репортажа). Ключевой пункт поездки – встреча со спортсменами, они, по словам министра, сейчас вынуждены переживать колоссальное политическое давление.

"Вы знаете, когда в таких тяжелых дискриминационных условиях достигаются высокие результаты, победа, она вдвойне дороже! Это лишний раз подчёркивает традиционные признаки наших граждан, традиционные характеристики наших людей, биться за своё достоинство, за достоинство своей страны, приносить ей славу. Огромное всем за это спасибо!" – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Владивосток в дни проведения ВЭФа стал деловой столицей нашей страны. С промышленниками и предпринимателями встретился лидер "Партии Роста" Борис Титов. Среди обсуждаемых тем – грузоперевозки и проблемы лесоперерабатывающей промышленности. Чуть шире на нее сегодня предложили посмотреть и в партии "Справедливая Россия – Патриоты - За Правду".

"Большая ошибка была сделана в 2007 году с принятием Лесного кодекса. Когда настоящего хозяина леса – лесника - просто вывели за скобки в прямом смысле этого слова. В несколько раз уменьшили количество лесников. Сегодня на одного лесника в России приходится в лучшем случае 60 тысяч гектаров. В худшем - 300 тысяч гектаров", - заявил председатель партии Сергей Миронов.

А вот у "Зеленых" и партии "Зеленая альтернатива" сегодня схожие предложения. С 3 сентября в Якутии официально стартует сезон охоты. Заявки на отстрел животных уже подали 22 тысячи человек.

"С завтрашнего дня в Якутии разрешается охота и выдается лицензия на отстрел диких животных. "Зеленая альтернатива" выступает категорически против выдачи таких лицензий. Еще недавно Якутия пострадала от лесных пожаров, где сгорело огромное количество гектаров леса, а вместе с тем пострадало большое количество диких животных", - сказал Михаил Вельмакин, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленая Альтернатива".

Безопасность превыше всего. ЛДПР сегодня - у афганского посольства в Москве. Лидер партии популярно объяснил, почему миссия США в этой стране провалилась.

"Американский солдат, офицер не понимает. Что он тут делает? Какая демократия? Афганцы не хотят вашей демократии, зачем вы ее им навязываете? 20 лет прошло, и они это поняли. Убрались, с трудом унесли свои ноги восвояси", – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ассортимент и цены в магазинах столицы проверяет партия "Яблоко". По мнению ее председателя Николая Рыбакова, поддерживать следует не только отечественного производителя, но и покупателя. Один из механизмов – не допустить монополизации рынка продовольственных товаров.

Матвей Шестаков, Павел Суменков, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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