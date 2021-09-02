В Московскую область пришли заморозки

Подморозит в ночь на пятницу
Экстренное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС. Жителей Московской области предупредили о заморозках. Уже в ночь на пятницу температура опустится до минус 2 градусов.
"В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2...0 градусов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пешеходов призвали быть предельно внимательными. Водителям напомнили, что на скользкой и влажной дороге следует избегать резких торможений. Людям с хроническими заболеваниями не советуют выходить на улицу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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