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В Московскую область пришли заморозки

20:59
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Подморозит в ночь на пятницу

Экстренное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС. Жителей Московской области предупредили о заморозках. Уже в ночь на пятницу температура опустится до минус 2 градусов.
Заморозки и снег: москвичам выключили лето

"В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2...0 градусов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пешеходов призвали быть предельно внимательными. Водителям напомнили, что на скользкой и влажной дороге следует избегать резких торможений. Людям с хроническими заболеваниями не советуют выходить на улицу.

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