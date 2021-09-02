Попова не исключила осенней вспышки коронавируса

Подъем заболеваемости возможен во второй декаде сентября

Осенью возможен подъем заболеваемости COVID-19. Это обусловлено эпидемиологическими законами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы ... и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора отметила, что такой обмен приводит к увеличению числа заболеваний. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Попова подчеркнула, что избежать заражения коронавирусом можно, пройдя вакцинацию, передает ТАСС.

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