ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова не исключила осенней вспышки коронавируса

21:21
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Подъем заболеваемости возможен во второй декаде сентября

Осенью возможен подъем заболеваемости COVID-19. Это обусловлено эпидемиологическими законами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: коллективного иммунитета надо достичь к 1 сентября

 "Люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы ... и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора отметила, что такой обмен приводит к увеличению числа заболеваний. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Попова подчеркнула, что избежать заражения коронавирусом можно, пройдя вакцинацию, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.