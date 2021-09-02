Попова отрицает появление в России новых штаммов коронавируса

Превалирует дельта

Новые штаммы коронавируса в России не распространяются. Это касается и "нашумевшей" лямбды, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы - пока в России распространения этих штаммов нет", - сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора пояснила, что превалирующим остается штамм дельта. Такая же ситуация, по словам Поповой, наблюдается в большинстве стран мира.

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